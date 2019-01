Drittligist SpVgg Unterhaching hat den Vertrag mit seinem Torjäger Stephan Hain vorzeitig verlängert. Der 30 Jahre alte Stürmer, der die Torjägerliste der 3. Liga mit 13 Treffern anführt, unterschrieb beim ehemaligen Bundesligisten bis zum 30. Juni 2023. Sein alter Vertrag hatte noch bis 2020 Gültigkeit.

Hain wechselte 2016 von 1860 München nach Haching. In seinem ersten Jahr trug er mit 32 Toren in der Regionalliga wesentlich zum Aufstieg bei. In der vergangenen Drittliga-Saison gelangen Hain 18 Treffer. SpVgg-Präsident Manfred Schwabl sprach von einer "eingebauten Torgarantie" bei Hain. Im Merkur adelte er den Stürmer unlängst als "Gerd Müller von Unterhaching".