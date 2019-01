Drittligist 1860 München hat sich für den Rest der Saison mit Angreifer Prince Osei Owusu von Arminia Bielefeld verstärkt.

Wie beide Klubs am Samstag mitteilten, wechselt der 22-Jährige auf Leihbasis an die Isar. Owusu kam in der Hinrunde wettbewerbsübergreifend zu 13 Einsätzen und erzielte zwei Tore im DFB-Pokal.

Bei den Löwen soll er den nach Uerdingen abgewanderten Adriano Grimaldi ersetzen.