Tragen Italien und Saudi-Arabien gemeinsam eine WM aus?

Von diesen aufsehenerregenden Plänen schreibt The Athletic. Demnach prüfe das Königreich Saudi-Arabien eine Ausrichtung des Turniers 2030 – gemeinsam mit dem frisch gekürten Europameister.

Dahinter stecke laut dem Portal die Boston Consulting Group. Die US-amerikanische Beratungsagentur soll den Wüstenstaat beim Bewerbungsprozess unterstützen. Neben Italien gelten Marokko und Ägypten als mögliche Ausrichtungspartner.

Italien bemüht sich um Ausrichtung

Italien hatte bereits bestätigt, sich um eine Bewerbung der WM 2030 oder der EM 2028 zu bemühen.

"Wir arbeiten eine Kandidatur aus, dafür müsste aber die Renovierung der Stadien zügig vorangetrieben werden", sagte Verbandschef Gabriele Gravina.

Die WM-Bewerbungsfrist beim Weltverband FIFA beginnt im kommenden Jahr.

Mega-WM in drei Ländern

Zwischen beiden Hauptstädten (Rom und Riad) liegen etwa 5000 Kilometer.

Allerdings werden Turniere mit mehreren Gastgebern immer üblicher. So soll die WM 2026 - an der erstmals 48 Teams teilnehmen - in Kanada, den USA und Mexiko steigen. Ottawa und Mexiko-Stadt sind auch über 4300 Kilometer voneinander entfernt.