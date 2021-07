Kevin-Prince Boateng hat der deutschen Fußball-Nationalmannschaft eine gute Zukunft für die Zeit nach Joachim Löw prophezeit. "Dass so eine Ära vorbeigeht, ist immer traurig. Aber es bringt auch viel Positives. Wenn man die Fakten sieht: Es waren zwei Turniere, die nicht gut gegangen sind", sagte der Neuzugang von Hertha BSC am Freitag im Trainingslager in Neuruppin: "Und jetzt kriegt die deutsche Nationalmannschaft frischen Wind mit Hansi Flick, der viele Sachen ändern wird."

Nachdem das DFB-Team bei der WM 2018 in Russland in der Vorrunde ausgeschieden war, unterlag es am vergangenen Dienstag gegen England (0:2) im EM-Achtelfinale. Es war nach 15 Jahren im Amt das letzte Spiel von Löw als Bundestrainer, dessen Job nun sein früherer Assistent Flick übernimmt.

"Die Deutschen haben es einfach nicht gepackt, über die vier Spiele zu zeigen, welche Qualitäten sie haben", sagte Boateng und blickte bereits Richtung WM 2022 in Katar: "Und jetzt haben sie nicht viel Zeit. Deshalb muss es schnell gehen. Nächstes Jahr ist ein großes Turnier. Aber ich glaube, dass Flick das gut machen wird."

Boateng, der bis zuletzt gemeinsam mit U21-Coach Stefan Kuntz, Nationaltorhüterin Almuth Schult und Moderator Alexander Bommes EM-Spiele für die ARD analysierte, schaute derweil zufrieden auf seine Tätigkeit als TV-Experte zurück. "Manchmal haben wir uns gefühlt wie im Wohnzimmer, wo man zusammen Fußball guckt", sagte er: "Du musst auch Glück haben, dass die Chemie passt - wir waren eine super Viererkette."