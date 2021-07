Dämpfer für den Aufsteiger - Coup für das Team des früheren FCB-Abwehrstars und heutigen Coachs Martín Demichelis:

Der EM Doppelpass mit Uli Hoeneß, Stefan Effenberg und Mario Basler am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Anzeige

Die SpVgg Greuther Fürth hat ihr erstes Testspiel nach der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga verloren. (NEWS: Alles zur Bundesliga)

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Der Aufsteiger unterlag der zweiten Mannschaft des FC Bayern am Freitag mit 0:1 durch ein Tor von Lucas Copado (66.), der nach seiner Einwechslung im ersten Spiel der Amateure gleich netzte.

Die Bayern-Reserve zeigte bei strömendem Regen von Beginn an, dass sie einige Wochen Vorsprung in der Sommervorbereitung auf die Regionalliga-Saison hat, in die sie am kommenden Samstag beim FC Augsburg II startet.

Liga-Auftaktgegner der Fürther ist am 14. August der VfB Stuttgart.

FC Bayern II besiegt Greuther Fürth

Jean-Paul Boetius (21.) und Jeremiah St. Juste (29.) gestalteten das Testspiel des Bundesligisten FSV Mainz 05 gegen den Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers hingegen erfolgreich. (Bundesliga: Alle Spiele und Ergebnisse)

Mainz siegte 2:1 (2:1), Saliou Sane (14.) hatte für Würzburg getroffen. Der FSV tritt am 15. August zum Ligastart gegen RB Leipzig an.

-----

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)