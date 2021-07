Lukas Podolski ist ein Hans Dampf in allen Gassen.

Erst am Donnerstag gab der frühere Nationalspieler bekannt, dass er in der neuen Saison für den polnischen Erstligisten Gornik Zabrze spielen wird. Er spricht von einer reinen Herzensentscheidung, schließlich kehrt "Poldi" zurück in seine Heimat.

Es ist seine achte Profistation. Die Karriere begann 2003 als 18-Jähriger beim 1. FC Köln, zuletzt (von Januar 2020 bis Juni 2021) spielte er beim türkischen Erstligisten Antalyaspor..

Jetzt beginnt also ein neues Abenteuer. Doch hat Podolski richtig Zeit für den neuen Job? Denn zuletzt hat der 36-Jährige seine Teilnahme als Jurychef beim "Supertalent" von RTL bekannt gegeben.

Terminprobleme für Podolski?

Wie also schafft es Podolski, hauptberuflich Profifußballer, mit regelmäßigem Training und Spielen am Wochenende auch noch rechtzeitig zu den Aufzeichnungen der Sendung in Köln zu erscheinen?

SPORT1 hat bei RTL nachgefragt. In den meisten Städten hätten die Castings schon stattgefunden. Nur Köln stünde am 9. und 10. Juli noch aus. Das erste Spiel für Podolskis neuen Verein ist am 25. Juli.

Der Sender teilte weiter mit, dass alle Sendetermine mit den Beteiligten abgesprochen seien. Also wissen Podolski und seine Mitjuroren Michael Michalsky und Chantal Janzen, wann sie welche Termine freihalten müssen.

Die Ausstrahlung des "Supertalents" ist ab Herbst 2021 vorgesehen. Genaue Termine für die Show sind vom Sender noch nicht bekannt gegeben worden, die Daten für die Spiele in der polnischen Ekstraklasa allerdings stehen schon: Da gibt es im September drei Spieltage am Wochenende, im Oktober vier und im September wieder drei für Podolskis Mannschaft Gornik Zabrze.

Der heiße Herbst

Der Herbst wird also für den Fußballprofi und nun auch Showjuror wohl mit vielen Terminen gespickt sein.

Gänsehaut-Video: Neuer Klub begrüßt Podolski

Thorsten Fink beobachtet gerne Podolskis emsiges Treiben. Er war dessen Trainer beim japanischen Fußballverein Vissel Kobe. "Ich hatte eine super Zeit mit Lukas. Er ist ein Spieler mit Ecken und Kanten, der sehr bestimmend ist. Er kann einen Verein emotional immer noch mitnehmen. Und er kann jeden immer motivieren", sagt Fink im Gespräch mit SPORT1.

Fink weiter: "Er hat keine Angst sich in einer neuen Mannschaft und einem neuen Umfeld einzufügen. Lukas hat überall viel Erfahrung gesammelt. Es war sein Herzenswunsch wieder in seine Heimat zurückzukehren."

Die Frage, die sich allerdings viele Fans stellen: Wer nimmt Podolski noch wirklich als Fußballer wahr?

Fink lobt Podolski

"Ich nehme ihn weiter sehr als Fußballprofi wahr. Natürlich plant er gerade seine Zukunft mit vielen Themen und nach Gornik Zabrze wird er sicher als Fußballprofi nichts mehr machen", ergänzt Fink. Man müsse schauen, "wie er das jetzt alles unter einen Hut kriegt".

Der Verein habe Podolski verpflichtet und "die Verantwortlichen wussten von diesen Dingen wie seinem Job bei RTL. Lukas ist auf jeden Fall eine Marketingmaschine. Er ist ein guter Markenbotschafter. Das kann er halt. Trotzdem nimmt er seinen Job als Fußballer sehr ernst."

Podolski sei ein "absoluter Vollprofi". Die Problematik der einzelnen Termine stellt sich für Fink nicht. "Er ist ein guter Junge, der seine Leistung bringen will und dem Klub etwas zurückgeben möchte. Das mit der Jury zeigt ja nur, wie beliebt er ist bei den Leuten."

Fink glaubt nicht, dass die Rückkehr nach Polen für Podolski nur eine Spaßnummer ist. "Er ist in den großen Spielen einfach da, er ist für solche Partien gemacht. Trotzdem ist er weiter sehr ehrgeizig und will in jedem Spiel auf dem Platz stehen. Ich weiß nicht, wie gut er jetzt ist, aber er ist sehr professionell, trinkt keinen Alkohol und ist ein absoluter Familienmensch. Ich kann nur positiv über ihn sprechen."

Die Zeit in Japan war überaus erfolgreich für Fink und Podolski. "Ich habe mit Lukas in Japan zwei Titel gewonnen, daran hatte er großen Abteil dafür danke ich ihm. Ich freue mich, wenn ich ihn mal wieder sehen kann."