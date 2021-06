2014er-Fußball-Weltmeister Kevin Großkreutz (32) gehört in der Sommerpause zu den namhaften Teilnehmern an der TV-Show "Die RTL Sommerspiele", bei der sich am 16. und 17. Juli über 30 Prominente in 14 olympischen Disziplinen messen. Die Olympischen Spiele in Tokio starten am 23. Juli.

Großkreutz hat bereits das Training für die unterschiedlichen Wettbewerbe aufgenommen. Bei Instagram präsentierte sich der langjährige Dortmunder, der zuletzt beim KFC Uerdingen spielte, beim Klettern und in einer Trampolinhalle.

Das TV-Event findet in Leipzig statt, neben Großkreutz treten unter anderem Gewichtheber-Olympiasieger Matthias Steiner und Ex-Bundesliga-Torwart Tim Wiese bei der Veranstaltung an.

Präsentiert wird das Event von Laura Papendick und Daniel Hartwich. Als Kommentatoren begleiten Elmar Paulke und Wolff-Christoph Fuss das Geschehen. Jana Azizi, Anna Fleischhauer und Kai Ebel sind als Reporter bei den Wettkämpfen hautnah dabei.