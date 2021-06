Der italienische Fußball trauert um den früheren Amateurfußballer Giuseppe Perrino.

Im Alter von lediglich 29 Jahren starb Perrino auf dem Fußballplatz.

Besonders tragisch: Er brach bei einem Benefiz-Spiel für seinen toten Bruder zusammen. Perrino erlitt einen Herzinfarkt, Maßnahmen zur Wiederbelebung von Sanitätern vor Ort blieben erfolglos.

Benefiz-Spiel für toten Bruder

Der tragische Vorfall hatte sich bereits am 1. Juni im Heimatort der Brüder, der Gemeinde Poggiomarino (Provinz Neapel), ereignet. Das Fußballspiel war zu Ehren von Rocco Perrino, der vor drei Jahren im Alter von 24 Jahren an einer Krankheit gestorben war, organisiert worden.

Auch der italienische Erstligist Parma Calcio meldete sich auf Twitter zu Wort und sprach der Familie sein Beileid aus.

Giuseppe Perrino hatte in seiner Karriere in den unterklassigen Profiligen in Italien als Mittelfeldspieler gespielt.