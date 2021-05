Die Getränke beim FC Bayern können langsam kaltgestellt werden.

Die neunte Meisterschaft in Serie könnte bereits am Samstag gefeiert werden. Gewinnt der Rekordmeister das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach, ist ihm der Titel sicher. (Bundesliga: FC Bayern - Borussia Mönchengladbach am Sa. ab 18.30 im LIVETICKER)

Anzeige

Und auch bei einem Ausrutscher könnten die Münchner am Ende jubeln, wenn Leipzig bei Borussia Dortmund nicht siegt. Bayern-Trainer Hansi Flick erklärt seinen Meister-Plan für das Wochenende und nimmt zu seiner Zukunft Stellung (Tabelle der Bundesliga).

SPORT1 hat die PK zum Nachlesen.

+++ Das war es +++

Alle Fragen sind beantwortet.

+++ So will Flick Gladbach schlagen +++

Flick: "Es gab einige Spiele, wo wir uns schwer getan haben. Sie wollen uns in einen gewissen Raum leiten und machen es dann eng. Sie schalten sehr gut um."

+++ Flick über Referee Gräfe +++

Flick: "Ich glaube, da ist sich die Bundesliga einig, dass Manuel Gräfe ein herausragender Schiedsrichter ist. Er hat immer noch enorme Qualität und könnte immer noch Topleistungen abrufen. Er hat diesen Beruf geprägt in den letzten Jahrzehnten und würde der Bundesliga weiter guttun."

+++ Wer bleibt als Identifikationsfigur? +++

Flick: "Es gibt hier das Mittelalter um die 25 Jahre herum. Da sind Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Kingsley Coman, Serge Gnabry und Leroy Sané. Da mangelt es der Mannschaft nicht."

+++ SPORT1-Nachfrage: Eher Klub oder Nationalmannschaft trainieren? +++

Flick: "Der DFB-Job ist nicht langweilig. Ich weiß. was mich beim DFB erwarten wird."

+++ Flicks Dankesrede an den FC Bayern +++

Flick: "Ich habe dem Verein sehr viel zu verdanken, damit wir diesen Erfolg feiern konnten. Der Verein ist etwas ganz Besonderes. In den letzten Wochen habe ich sehr viel Post von Fans bekommen. Ich verspreche, dass ich alle Briefe beantworte. Das sind Briefe, die einem ans Herz gehen."

Die Bundesliga-Highlights am Sonntag ab 9.30 Uhr in Bundesliga Pur im TV auf SPORT1

+++ Stört die DFB-Unruhe Flick? +++

Flick: "Mit den Dingen beschäftige ich mich nicht, weil ich da nicht drin bin. Bei meiner Zeit beim DFB war es auch nicht so ruhig wie man es sich wünscht. Ich weiß aber, dass bei der Nationalmannschaft sehr viel Loyalität und Ruhe war. Das imponiert mir."

+++ Spielt das Team für Lewandowski? +++

Flick: "Natürlich steht der Rekord auch für ihn im Fokus. Aber auch er weiß, wie wir ticken. Wir wollen zuerst gewinnen. Und wenn wir gut Fußball spielen, dann profitiert er am meisten davon, weil er enorme Qualität hat. Wir reden hier von einem Weltklassefußballer, den es so nicht noch einmal gibt. Vor dem Tor ist er der beste in den letzten Jahren. Man kann froh sein, dass man so einen Spieler hat.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

+++ Wie ist der Stand beim DFB, Herr Flick? +++

Flick: "Es ist so, dass sich alle auf den DFB fokussieren. Es gab schon Gespräche mit Oliver Bierhoff, aber auch andere Gespräche. Es ist noch lange nicht entschieden, wie meine Zukunft aussieht."

+++ Flick über Nagelsmann +++

Flick: "Ich habe zu Julian eine absolut positive Meinung. Er ist ein sehr guter Trainer. Ich habe ihn kennengelernt in Hoffenheim. Von daher ist es für mich so, dass er enorme Qualität hat. Ich habe ihm geschrieben und gesagt: ,Glückwunsch, du wirst sehr viel Spaß mit der Mannschaft haben.'"

Der CHECK24 Doppelpass am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

+++ Flick über Spannungshaltung +++

Flick: "Ich habe der Mannschaft heute morgen gesagt, dass wir drei herausragende Spieler, die eine Ära geprägt haben, in den drei Spielen verabschieden. Für David Alaba, Javi Martinez und Jérôme Boateng geht es zu Ende. Ich glaube, dass es für jeden ein kleiner Verlust ist. Für die drei ist es ein schöner Abschluss wenn wir alles gewinnen. Bei der Nationalmannschaft habe ich 2014 ja gesagt: ,Ein guter Anfang braucht Begeisterung ein gutes Ende Disziplin.' Ich glaube bei uns war es anders herum. Wir hatten die Disziplin von Anfang an."

+++ Flick über BVB-Leipzig +++

Flick: "Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich bereite mich auf unser Spiel vor. Unser Anspruch ist ohnehin aus den drei Spielen neun Punkte zu holen."

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

+++ Flick zum Personal +++

Flick: "Choupo-Moting fällt aus. Er hat Rückenschmerzen. Tolisso kann vielleicht nächste Woche wieder dabei sein. Wir sind guter Dinge."

+++ Es geht los +++

Hansi Flick hat Platz genommen.

+++ Knackt Lewandowski die Müller-Marke? +++

Für Robert Lewandowski geht es neben der Meisterschaft auch um seinen persönlichen Rekord. Er jagt die Bestmarke von Gerd Müller und will die 40-Tore-Marke knacken. Dafür muss der Pole noch vier Treffer erzielen.

Der SPORT1 Podcast "Meine Bayern-Woche" auf podcast.sport1.de, in der SPORT1 App und den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee

+++ Bayern winkt die Meisterschaft +++

Viel fehlt nicht mehr zur neunten Meisterschaft in Serie. Gewinnt der FC Bayern am Samstag gegen Gladbach, ist ihm der Titel sicher. Selbst bei einer Niederlage oder einem Remis reicht es zur Meisterschaft, wenn Leipzig nicht gewinnt.