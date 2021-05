Der ehemalige Vize-Weltmeister Michael Ballack ist an Corona erkrankt. "Ich bin leider in Quarantäne, mich hat es erwischt", sagte der 44-Jährige auf einer Pressekonferenz der Telekom, bei der er virtuell zugeschaltet war. Er habe in den ersten Tagen die Symptome einer "leichten Grippe" verspürt. Mittlerweile gehe es ihm aber schon "etwas besser".

Der frühere Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft arbeitet bei der anstehenden Europameisterschaft (11. Juni bis 11. Juli) als TV-Experte für Magenta.