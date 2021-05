Amateur interviewt Profi: Zwei unterschiedliche Fußball-Welten treffen ab sofort im neuen Podcast "Everybody is a Pro" aufeinander, der den Bogen von der Kreisklasse zur Bundesliga spannt. In den ersten Folgen stehen U21-Nationalspieler Amos Pieper (Arminia Bielefeld) und Nationalspielerin Alexandra Popp (VfL Wolfsburg) Rede und Antwort.

Der neue Podcast soll Einblicke "in das (Amateur)Fußballleben der Stars" geben, so Herausgeber 11teamsports. Im Fokus stehe "die Leidenschaft und der Spaß am Fußball" - unabhängig von der Spielklasse.

Anzeige

In den kommenden Folgen werden Christopher Trimmel (Union Berlin) und Davie Selke (Werder Bremen) interviewt. Die neuen Episoden gibt es immer donnerstags.