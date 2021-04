Viktoria Aschaffenburg, der 1. FC Schweinfurt 05 und die SpVgg Bayreuth werden in einem Miniturnier den Teilnehmer aus der Regionalliga Bayern für die Aufstiegsspiele zur 3. Liga ermitteln.

Das gab der Bayerische Fußball-Verband nach Absprache mit den drei Klubs bekannt. Zwischen dem 18. Mai und dem 5. Juni wird der Modus "Jeder gegen Jeden" mit Hin- und Rückspiel angewendet.

Das punktbeste Team wird anschließend am 12. und 19. Juni in Play-off-Partien gegen den Vertreter der Regionalliga Nord um den Aufstieg in die 3. Liga spielen. Im Norden wurde die Saison bereits im Herbst abgebrochen, die Meisterfrage ist noch unbeantwortet.

Den drei bayerischen Vereinen wurde für die Play-off-Spiele und die sofortige Wiederaufnahme des Mannschaftstrainings eine entsprechende Sondergenehmigung erteilt. Zuschauer sind für die insgesamt sechs Partien nicht zugelassen.