Frankfurt am Main (SID) - DFB-Präsident Fritz Keller und sein Stellvertreter Rainer Koch wollen sich nach dem zurückliegenden Nazi-Eklat am Freitagabend zu einem "Friedensgipfel" treffen. Nach SID-Informationen soll das Gespräch in Potsdam im Vorfeld der Zusammenkunft der 21 Landesverbands-Spitzen stattfinden. Dabei wird es darum gehen, ob Koch die Entschuldigung Kellers annimmt.

Keller, der seit Monaten im Mittelpunkt des Machtkampfes beim Deutschen Fußball-Bundes (DFB) steht, hatte seinen Vize Koch in einer Sitzung mit dem Nazi-Richter Roland Freisler verglichen. Keller hat dafür mittlerweile mehrfach um Verzeihung gebeten, einen Rücktritt aber ausgeschlossen.

Bei der Tagung der Landesverbände will Keller nach Informationen des kicker und der Bild-Zeitung für einen außerordentlichen Bundestag im Sommer werben. Dort sollen die Delegierten den Machtkampf um Keller und Generalsekretär Friedrich Curtius entscheiden.

Ob es eine Mehrheit für dieses Vorhaben gibt, ist offen. Einige Landesverbände unterstützen diesen Vorschlag und wollen zudem, dass der komplette Präsidialausschuss mit Keller, Koch, Curtius, Vize Peter Peters und Schatzmeister Stephan Osnabrügge die Vertrauensfrage stellt. Allerdings sind nach SID-Informationen auch zahlreiche Landesverbände gegen die Einberufung eines Bundestags.