Frankfurt am Main (SID) - Bei der Fußball-Europameisterschaft und in der heißen Phase der Champions League könnte es theoretisch volle Stadien geben. Wie die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Mittwoch nach der Sitzung seines Exekutivkomitees mitteilte, wird die zum 1. Oktober eingeführte Obergrenze von 30 Prozent Stadionauslastung mit sofortiger Wirkung gekippt. Für einen solchen starren Richtwert sei die Situation in den 55 Mitgliedsverbänden zu unterschiedlich, begründete das Exko den Schritt.

Die Entscheidung über die Anzahl der zugelassenen Zuschauer solle künftig auch bei europäischen Spielen alleine bei den zuständigen lokalen und nationalen Behörden liegen. Sofern die entsprechenden nationalen Ämter es erlauben, könnte somit wieder vor vollen Rängen gespielt werden. Gästefans bleiben allerdings weiterhin verboten.

Angesichts der angespannten Coronalage in den meisten Ländern scheint es allerdings mehr als fraglich, ob viele Länder von der Lockerung der Richtlinien zeitnah Gebrauch machen. Bislang gibt es hauptsächlich Teilöffnungen für Zuschauer im Osten Europas und einige wenige Pilotprojekte im Westen.