Regionalligist Alemannia Aachen hat einen neuen Geschäftsführer. Martin Bader, einst Sportchef in Nürnberg, Hannover und zuletzt beim 1. FC Kaiserslautern, übernimmt beim früheren Bundesligisten die Nachfolge des zum FCK abgewanderten Thomas Hengen. Bader (53) tritt seinen Posten in der Kaiserstadt am 1. März an, er wird laut Vereinsmitteilung "Verantwortung für den kaufmännischen und den sportlichen Bereich" tragen.

"Die Alemannia ist ein Verein mit großer Strahlkraft", sagte Bader: "Es reizt mich, die Alemannia in umfassender Verantwortung weiterentwickeln zu können. Kurzfristig ist der sportliche Trend der letzten Wochen zu brechen." Aachen belegt mit je sieben Siegen, Unentschieden und Niederlagen den elften Tabellenplatz.