Mit einem Doppelpack hat Robert Lewandowski den FC Bayern ins Finale der Klub-WM geschossen.

Beim 2:0-Sieg gegen Al Ahly war der Weltfußballer einmal mehr der Matchwinner und sorgte dafür, dass die Münchner am Donnerstag in Doha Geschichte schreiben können: Mit dem zweiten Triumph beim Turnier der Kontinente nach 2013 wären die Bayern nach dem FC Barcelona 2009 erst der zweite Klub, der das "Sextuple" holt.

Wie wollen die Bayern dieses Ziel erreichen und was hat sich Lewandowski für das Finale vorgenommen? Am Dienstag steht er ab 14.30 den Journalisten in einem Pressetalk Rede und Antwort.

+++ Gibt es ein Bild mit dem Pokal? +++

"Der Titel fehlt mir noch. Falls es klappen sollte, dann können wir ein Bild machen - da kommt sicher eine spontane Idee. Wir sind on the top und da wollen wir auch bleiben. Wir sind bereit."

+++ Wer könnte Sie einmal beim FC Bayern beerben, Herr Lewandowski? +++

Auf SPORT1-Nachfrage: "Da müssen wir noch ein paar Jahre warten, noch ist das zu früh. Es gibt aber auch in der Bundesliga drei oder vier gute Stürmer, die immer viele Tore schießen können. Die Zahl 32 bedeutet nicht viel, ich habe schon noch Zeit länger bei den Bayern zu spielen."

+++ Was ist der Plan fürs Finale? +++

"Unsere Analyse beginnt heute Abend. Der wichtigste Punkt ist aber, wie wir spielen wollen. Wir wollen Druck machen und nach vorne schauen - das ist unser Fußball. Der Titel bei der Klub-WM wäre die Kirsche auf der Torte. Wir können Geschichte schreiben, das ist aber auch eine große Challenge. Wenn du so nah an einem Titel bist, dann musst du alles versuchen."

+++ Lewandowski über verschossenen Elfmeter in Berlin +++

"So etwas passiert. Ich kann daraus viel lernen und es ist besser, wenn es jetzt passiert. Aus so einer Situation kann ich vieles mitnehmen und besser machen."

+++ Wie wichtig ist ein Torrekord? +++

"Über Rekorde denke ich fast gar nicht nach. Man kann die Zeit vor 30 Jahren auch gar nicht mit unserer vergleichen. Wenn du alle drei Tage spielst, dann musst du deine Form halten. Ich habe aber keine Erwartungen an einen Torrekord. Es gibt wichtigere Sachen als den Rekord.

+++ Lewandowski spricht über die kuriose Anreise +++

"Die Beine haben wir nach der nicht so schönen Reise gemerkt. Es ist nun aber schön hier zu sein. Wir müssen Gas geben und versuchen, mit Ruhe zu spielen. Finale ist aber Finale. Da gibt es keine Kompromisse und wir müssen zeigen, wer besser ist."

+++ "Noch nicht unser bester Fußball" +++

"Das nächste Finale bedeutet für uns auch, dass wir den sechsten Titel gewinnen können. Das bedeutet viel für die Fußball-Geschichte. Wie wir momentan spielen, das ist aber noch gar nicht unser bester Fußball. Wir können viel besser spielen als im Halbfinale. Die wichtige Phase kommt jetzt und wir wollen jedes Spiel gewinnen und jetzt auch unbedingt den Titel gewinnen.

+++ Los geht's +++

Lewandowski ist eingetroffen. Es kann losgehen.

+++ Im Finale wartet Klub aus Mexiko +++

Im Finale wird der FC Bayern auf die UANL Tigres treffen. Der mexikanische Klub aus einem Vorort von Monterrey hat sich im Halbfinale überraschend gegen Palmeiras aus Sao Paulo durchgesetzt.

+++ Lewandowski verewigt sich in Historie der Klub-WM +++

Lewandowski ist nach seinem Doppelpack im Halbfinale der erste Pole, dem bei der Klub-WM ein Treffer gelang. Die Form des Goalgetters ist - mal wieder - beeindruckend: In 27 Partien hat er in dieser Saison 29 Tore erzielt.