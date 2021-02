Mit diesem Backup sind die Bayern zufrieden!

Im Sommer holten die Münchner Eric Maxim Choupo-Moting ablösefrei als ersten Vertreter für Robert Lewandowski.

Der gebürtige Hamburger (spielte zuletzt bei Paris Saint-Germain) unterschrieb einen Vertrag bis 2021 und erklärte bei seiner Vorstellung, dass er den Anspruch habe zu spielen. (Service: Tabelle der Bundesliga)

In bislang 17 Pflichtspielen stand der 31 Jahre alte Sturm-Hüne zwar nur 552 Minuten auf dem Platz (drei Tore, ein Assist). Dennoch ist man vereinsintern voll des Lobes über Choupo-Moting, der am Montag beim 3:3 gegen Arminia Bielefeld erstmals in der Bundesliga über 90 Minuten zum Einsatz kam.

Flick zufrieden mit Choupo-Moting

Nach SPORT1-Informationen schätzen die Bayern seinen positiven Beitrag zum guten Mannschaftsklima. Über seine Reservisten-Rolle mosert er nicht, hängt sich stattdessen voll rein.

Hansi Flick zeigt sich derzeit auch sehr zufrieden mit seinen Trainingsleistungen. Bei der Klub-WM in Katar konnte er nach seinen Einwechslungen wichtige Impulse bringen.

Die Folge: Eine Vertragsverlängerung des Lewandowski-Backups ist wahrscheinlich! Auch der Kicker berichtet davon.

Konkrete Gespräche über seine Bayern-Zukunft haben nach SPORT1-Informationen noch nicht stattgefunden, sollen aber bald folgen.