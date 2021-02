Jérôme Boateng wird dem FC Bayern für das Finale der Klub-WM in Katar nicht zur Verfügung stehen.

Wie Trainer Hansi Flick am Mittwoch mitteilte, ist der Innenverteidiger vorzeitig abgereist und verpasst damit das Endspiel am Donnerstag gegen Tigres aus Mexiko (Klub-WM, Finale: FC Bayern - UANL Tigres, Do. ab 19 Uhr im LIVETICKER).

Am Mittwochvormittag war bekannt geworden, dass Boatengs Ex-Freundin, von der sich der Bayern-Profi Anfang Februar getrennt hatte, tot aufgefunden worden war.

Hansi Flick kommt Bitte von Boateng nach

"Das hat uns alle mitgenommen. Jérôme kam auf mein Zimmer und hat mich gebeten, dass er nach Hause reisen darf", sagte ein sichtlich angefasster Flick und erklärte: "Wir haben ihm von Vereinsseite den Wunsch erfüllt. Nach dem negativen Coronatest wird er nach Hause reisen und uns bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen."

Beim 2:0-Erfolg im Halbfinale gegen Al Ahly SC hatte Boateng noch in der Startelf gestanden, ehe er in der 77. Minute durch Niklas Süle ersetzt wurde. Der Nationalspieler wird am Donnerstagabend im Finale anstelle von Boateng in der Anfangsformation stehen.