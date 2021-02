Der FC Bayern München hat Geburtstag!

Rund um das Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen den 1. FC Köln (FC Bayern gegen 1. FC Köln um 15.30 Uhr im LIVETICKER auf SPORT1.de) feiert der deutsche Rekordmeister sein 121-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums wird die Allianz Arena nach der Partie gegen die Geißböcke zwischen 18 und 21 Uhr in Rot erstrahlen. In großer, weißer Schrift wird dabei die Zahl "121" die Fassade der Arena zieren.

FC Bayern ist mitgliederstärkster Verein der Welt

Seine Geburtsstunde erlebte der heute mitgliederstärkste Klub der Welt am 27. Februar 1900. Seither gewannen die Bayern 30-mal die deutsche Meisterschaft, 20-mal den DFB-Pokal und sechsmal die Champions League.

Anfang Februar triumphierten die Münchner außerdem bei der Klub-Weltmeisterschaft in Katar und sicherten sich damit den sechsten Titel innerhalb eines Jahres. Damit hat der FC Bayern den Rekord des FC Barcelona aus dem Jahr 2009 eingestellt.