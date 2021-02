RB Leipzig wird sein Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am 16. Februar nicht im heimischen Stadion austragen können.

Wegen der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen des Bundes darf der Gegner FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp nicht nach Deutschland einreisen.

Das Bundesinnenministerium (BMI) gab am Donnerstagabend bekannt, dass die Bundespolizei den Antrag auf eine Sondergenehmigung abgelehnt habe. "Die Bundespolizei hat dem Verein mitgeteilt, dass die geschilderte Konstellation nicht unter die Ausnahmetatbestände der Corona-Schutzverordnung fällt", erklärte das BMI. (Der Spielplan der Champions League)

Die UEFA hatte diesbezüglich jüngst schnelle Klarheit von den Sachsen gefordert.

Liverpool zweimal im Vorteil gegen Leipzig?

Die englische Sportsmail berichtet am Donnerstag, dass es für dieses Szenario bereits einen Notfallplan gebe. Dieser würde vorsehen, beide Begegnungen in einem Stadion in London auszutragen.

Das würde bedeuten, dass der amtierende englische Meister die Insel nicht verlassen müsste und beide Partien auf heimischem Boden spielen dürfte.

Welches der zahlreichen Londoner Stadien für dieses Vorhaben in den Blick gefasst werden soll, ist bislang nicht bekannt.

Flüge von England nach Deutschland verboten

Hintergrund: Bis zum 17. Februar sind alle Flüge von Großbritannien nach Deutschland verboten.

Die Bundesregierung besteht derzeit darauf, dass es auch keine Ausnahmen für Fußball-Mannschaften geben wird.

RB Leipzig hatte am vergangenen Montag eine entsprechende Anfrage gestellt.

