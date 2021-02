Die Fußball-Olympiasiegerin und Ex-Weltmeisterin Annike Krahn (35) und der frühere Profi Christian Timm (42) sollen die neue Frauen-Abteilung des Bundesligisten Borussia Dortmund anschieben.

Diese Personalien verkündete der BVB am Sonntag.

Beide sollen der Abteilungsleiterin Svenja Schlenker (37) "in beratender Funktion" zur Seite stehen. Timm ist nach Ende seiner Karriere Spielerberater, Krahn derzeit Teammanagerin der U17-Juniorinnen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Erster Trainer der Mannschaft, die in der Kreisliga starten wird, ist Thomas Sulewski (30), der den Dortmunder Vorort-Klub SV Berghofen vor einem Jahr in die 2. Liga führte.

"Ich finde den Mix cool", sagte Geschäftsführer Carsten Kramer: "Svenja Schlenker hat das bisher top umgesetzt."