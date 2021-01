Interessante Neuigkeiten im Rahmen eines Clubhouse-Talks.

Am Mittwochabend verbrachten dort Christoph Kramer, Max Kruse, Thomas Müller und Mats Hummels eine gemeinsame Session, und prompt wurde eine Neuigkeit enthüllt.

Union-Stürmer Max Kruse stellte in Richtung Müller und Hummels die Frage, wie es denn mit einer möglichen Teilnahme an den Olympischen Spielen in Japan aussieht.

Und die Antwort war eindeutig. Der Bayern-Star erklärte, dass er nicht auf der Olympia-Liste von U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz steht. Ein Einsatz in Tokio ist damit ausgeschlossen.

Hummels auf Olympia-Liste, Müller fehlt

Ganz anders sieht die Sache bei Hummels aus. Der Verteidiger des BVB steht sehr wohl auf der Liste und könnte deshalb auch zum Einsatz kommen.

Müller hatte vor rund einem Jahr im exklusiven SPORT1-Interview Interesse an Olympia signalisert und gesagt: "Wenn man ganz viel träumen mag, wäre das natürlich schon eine coole Sache."

Auch Kuntz verriet SPORT1, dass er über das Thema auch mit Müller gesprochen hat.

Olympia lässt Gladbach-Star nicht los

Der U21-Trainer muss seine Vorauswahl mit den möglichen Olympia-Kandidaten mehrere Monate vor Beginn des Events bei der Anti-Doping-Agentur NADA melden. Das Dokument umfasst circa 50 Spieler, neben den U21-Profis dürfen auch drei Spieler am Turnier teilnehmen, die älter sind.

Müller, Hummels sowie Bayern-Verteidiger Jerome Boateng wurden von Bundestrainer Joachim Löw nach der missglückten WM 2018 nicht mehr in den Kader des DFB-Teams berufen.