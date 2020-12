Er ist am Ziel!

Robert Lewandowski bekam am Donnerstagabend den Award für den Weltfußballer des Jahres verliehen.

"Ich bin sehr stolz und sehr zufrieden", sagte der gerührte Bayern-Star: "Das ist ein großer Tag für mich und den Verein. Ich muss mich bedanken. Dieser Preis gehört auch meinen Mitspielern, den Trainern und dem Staff." (Neuer auf dem Welttorhüter-Thron)

In den sozialen Medien hagelte es in Windeseile zahlreiche Glückwünsche prominenter Sport-Größen. (Vier Triple-Bayern in der Weltauswahl - Neuer nicht)

"Herzlichen Glückwunsch, Lewy. Du bist TheBest", schrieb Teamkollege Thomas Müller. (Klopp sticht Flick aus: So lief die Entscheidung beim Welttrainer)

SPORT1 zeigt die wichtigsten Reaktionen zur Lewandowski-Krönung:

Thomas Müller (FC Bayern):

Mats Hummels (Borussia Dortmund):

David Alaba (FC Bayern):

© Instagram/da_27

FC Bayern:

Sebastian Rode (Eintracht Frankfurt):

Leon Goretzka (FC Bayern):

Lothar Matthäus (Weltfußballer 1991):