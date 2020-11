Die Europäische Fußball-Union (UEFA) gewährt in einer eigens produzierten Dokumentation ab kommender Woche Einblicke in die Arbeit von Champions-League-Schiedsrichtern.

Die vierteilige Serie "Man in the middle" (Der Mann mit der Pfeife), die ab dem 16. November wöchentlich auf den UEFA-Kanälen erscheint, zeigt 16 Unparteiische in ihrem Berufs- und Privatleben. Aus deutscher Sicht ist Felix Zwayer dabei.