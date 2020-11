Köln (SID) - Die Regionalliga Südwest will nach ihrer Corona-Zwangspause den Spielbetrieb am 11. Dezember wieder aufnehmen. Das teilte die Liga am Montag mit. Nach dem Verbot für Amateursport in Rheinland-Pfalz und vier davon betroffenen Vereinen hatte die Liga am 4. November den Ligabetrieb eingestellt.

Da das Amateursport-Verbot in Rheinland-Pfalz laut Corona-Verordnung nur noch bis zum 30. November anhalten soll, wäre eine Fortsetzung des Spielbetriebs im Dezember möglich. Vor jeder Partie sollen bei Spielern und Betreuern aller Vereine Schnelltests durchgeführt werden.

Der neue Spielkalender ist der Terminhatz in den Profiligen sehr ähnlich, für einige Teams stehen zunächst vier Spiele in zehn Tagen auf dem vorläufigen Plan. Im neuen Jahr geht es dann nach verkürzter Winterpause am zweiten Januar-Wochenende weiter. Der Restart soll am 11. Dezember mit der Partie Astoria Walldorf gegen Kickers Offenbach erfolgen.