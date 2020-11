In "Flutlicht an. Im Gespräch mit der Wortpiratin" spricht Journalistin und Autorin Mara Pfeiffer mit Menschen, die im schnelllebigen und lauten Fußballgeschäft oft zu wenig im Rampenlicht stehen.

Zu Gast sind AktivistInnen, PodcasterInnen, BloggerInnen und SpielerInnen, die intensiv und persönlich im Gespräch mit der "Wortpiratin" ihre Themen und Gedanken vermitteln und dabei auch immer ihr Augenmerk auf die gesellschaftliche Verantwortung des Fußballs legen.

Die erste Ausgabe des rund 45-minütigen Podcasts ist ab heute auf podcast.sport1.de und den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar. Zu Gast ist Stefanie Fiebrig, die die Plattform "Textilvergehen" rund um den 1. FC Union Berlin gegründet hat.

Die nächste Folge erscheint bereits am Mittwoch, 18. September, ab dann gibt es die neuen Ausgaben immer alle zwei Wochen am Mittwoch. Parallel zum Podcast wird zudem alle zwei Wochen die Porträt-Kolumne "Flutlicht an!" auf SPORT1.de veröffentlicht. Das neue Format ist Teil der weiterwachsenden Podcast-Familie von SPORT1, die bereits elf weitere Formate umfasst.

Pit Gottschalk, Chief Content Officer und Mitglied der Geschäftsleitung sowie Chefredakteur der Sport1 GmbH: "In unserem neuen SPORT1 Podcast "Flutlicht an. Im Gespräch mit der Wortpiratin" haben wir zusammen mit Mara Pfeiffer etwas ganz Besonderes vor: Wir möchten Menschen in den Mittelpunkt stellen, die im Fußballbusiness normalerweise kaum gehört werden oder eher im Hintergrund agieren. Die Podcast-Hörer erwarten spannende, emotionale und ungewöhnliche Geschichten, die Mara Pfeiffer ihren Gästen in intensiven und persönlichen Gesprächen entlocken wird."

Premierenfolge mit Union-Bloggerin Stefanie Fiebrig

"Im Podcast stelle ich Menschen vor, die rund um Fußball tolle Dinge machen, aber dafür nicht immer eine Bühne haben. Ihre Geschichten zu erzählen und sie vor allem selbst zu Wort kommen zu lassen, darauf freue ich mich sehr", sagt Mara Pfeiffer über ihr neues Projekt.

In der Premierenfolge von "Flutlicht an" hat sie Stefanie Fiebrig zu Gast, die den Blog "Textilvergehen" rund um den 1. FC Union Berlin gegründet hat.

Fiebrig erzählt von ihrer Liebe zum Fußball, dem von ihr begründeten, mehrfach ausgezeichneten Portal "Textilvergehen" und wie sie Logos mit Fußballbezug entwirft. Außerdem erklärt sie, was die Gänseblümchen im Textilvergehen-Logo mit der Sommerpause zu tun haben, warum Fernsehfußball für sie nicht funktioniert und ob sie ihre Söhne vermissen würden, wenn die plötzlich anfingen, sich für den Stadtrivalen Hertha BSC zu interessieren.

Das ist Mara Pfeiffer

Mara Pfeiffer ist freiberufliche Journalistin und Autorin. Die "Wortpiratin" beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Fußball und seiner Rolle in der Gesellschaft: Wie sind Frauen in Kurven und Gremien vertreten? Was bewegt Fans? Welche gesellschaftlichen Schieflagen spiegeln sich im Sport?

Seit vielen Jahren widmet sie sich außerdem dem 1. FSV Mainz 05, unter anderem als Kolumnistin für die Allgemeine Zeitung Mainz. Sie gehört zur Crew des 2019 gegründeten Podcasts "FRÜF – Frauen reden über Fußball", der mit dem "Goldenen Blogger" als bestes Sportblog ausgezeichnet wurde. Zuletzt erschien der Mainz 05-Krimi "Vergiftete Hoffnung" dieses Jahr im Societäts-Verlag.

