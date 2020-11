Braunschweig (SID) - Kaum geglänzt und Glück gehabt: Fünf Tage vor dem entscheidenden WM-Qualifikationsspiel gegen Wales ist die deutsche U21-Nationalmannschaft nach einer mäßigen Leistung gegen Außenseiter Slowenien nicht über ein 1:1 (1:0) hinausgekommen. Torhüter Finn Dahmen vom FSV Mainz 05 bewahrte die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz in Braunschweig mit einer Elfmeterparade (87.) vor einer Niederlage.

Im leeren Eintracht-Stadion an der Hamburger Straße erzielte Manuel Wintzheimer vom Hamburger SV in der 42. Minute per Foulelfmeter den Führungstreffer. Ebenfalls per Strafstoß glich Slowenien nicht einmal 60 Sekunden nach dem Seitenwechsel durch Zan Medved aus. Er war vom gerade eingewechselten Stephan Ambrosius (Hamburger SV) gefoult worden. Der Elfmeter in der Schlussphase, den Zan Celar vergab, war äußerst fragwürdig.

Die Slowenen, als Gastgeber automatisch für die EM qualifiziert, erwiesen sich als harmloser Gegner, dem sich nur Möglichkeiten eröffneten, wenn das Team von Kuntz mit zu wenig Präzision agierte.

Nach 20 Minuten des Abtastens erhöhten die Platzherren den Druck, ohne zu wirklich gefährlichen Abschlüssen zu kommen. Dagegen prüfte Aljosa Matko (32.) Torhüter Lennart Grill von Bayer Leverkusen mit einem strammen Distanzschuss.

Eine Szene, die Kuntz auf die Palme brachte. "Macht nicht das Spiel tot. Ihr müsst mehr laufen", forderte der 58-Jährige seine Schützlinge lautstark auf. Prompt erzwangen sie zehn Minuten später die Situation, die zum Foul an Wintzheimer mit anschließendem Strafstoß führte.

Nach dem überraschenden Ausgleich übernahmen die Gastgeber wieder das Kommando auf dem Platz. Kuntz nahm in der Halbzeitpause sieben Wechsel vor, Abstimmungsprobleme blieben unverkennbar. Viele Laufwege stimmten nicht, immer wieder landeten Pässe im Nirgendwo.

Um die Offensive zu stärken, kamen die Jungstars Lukas Nmecha (RSC Anderlecht) und Mergim Berisha (RB Salzburg) in der 64. Minute auf den Platz, von Kuntz mit eindringlichen Worten instruiert. Supertalent Florian Wirtz (17) von Bayer Leverkusen wurde für die Partie am Dienstag nächster Woche gegen Wales geschont.