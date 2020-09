Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat die Fans von Triple-Gewinner Bayern München erneut vor einer Reise zum Supercup am Donnerstag (21.00 Uhr) gegen den FC Sevilla im Corona-Risikogebiet Budapest gewarnt. (UEFA-Supercup: FC Bayern - FC Sevilla am Do. ab 21 Uhr im LIVETICKER).

"Jeder soll sich das nochmal ganz genau überlegen, ob das sinnvoll ist", sagte der CSU-Chef am Dienstag.

Anzeige

Außerdem gab Söder nach der Sitzung des bayerischen Ministerrats wie erwartet die Verschärfung der Quarantäneverordnung bekannt. Rückkehrer aus Risikogebieten sind nur noch nach Geschäftsreisen von der Quarantänepflicht ausgenommen - sofern sie weniger als 48 Stunden in der entsprechenden Region waren.

Dies gelte "nicht mehr für Sport-, Kultur und Freizeitreisen", sagte Söder und betonte: "Das betrifft besonders das Thema Supercup." Die Rückkehrer aus Budapest müssten "entweder testen oder in Quarantäne." Rund 1300 Bayern-Fans wollen dennoch in die ungarische Hauptstadt reisen.