Gesucht werden die besten Tipper Deutschlands!

Du kennst die Stärken und Schwächen aller Teams? Oder hast einfach ein gutes Gespür für Favoritenstürze und Überraschungsteams? Dann werde jetzt Teil der SPORT1 Tippspiel-Community und miss dich als Einzelkämpfer oder auch im Team mit Experten wie Ex-Bayern-Profi Mario Basler.

Anzeige

Im neuen, kostenlosen SPORT1 Tippspiel haben Fußballfans die Möglichkeit, die Ergebnisse der Bundesliga, 2. Bundesliga, des DFB-Pokals sowie der Champions League vorauszusagen - und während der Saison attraktive Preise zu gewinnen.

Um vor deiner Tippabgabe immer bestens informiert zu sein, versorgt dich das SPORT1 Tippspiel per integriertem Newsfeed mit allen wichtigen Informationen rund um den jeweiligen Spieltag. Dazu werden alle Tippspiele mit Livedaten versorgt. Das heißt: Sobald ein Tor fällt, werden auch die Punkte und Rangliste automatisch aktualisiert. Dank dieser Echtzeit-Aktualisierung siehst du jederzeit, wer die Nase vorn hat.

So sammelst du Punkte beim SPORT1 Tippspiel

Bei uns erhältst du deine Punkte basierend auf verschiedenen Faktoren, wodurch deine Tipps differenzierter und genauer bewertet werden.

- 4 Punkte: Exaktes Ergebnis getippt

- 3 Punkte: Sieger und Tordifferenz richtig getippt

- 2 Punkte: Sieger richtig getippt

Zusätzliche Chance auf bis zu 8 Punkte einmal pro Spieltag:

An jedem Spieltag hast du einen "Doppelte-Punkte-Joker" zur Verfügung, den du bei einem Tipp einsetzen kannst. Deine Punktezahl für diesen Tipp wird dann verdoppelt. Mit einem exakten Ergebnis kannst du also statt 4 sogar 8 Punkte holen.

Alle Informationen und eine detaillierte Erklärung der Spielregeln gibt es auf https://tippspiel.sport1.de .

Alleine oder auch im Team tippen

Du kannst dabei nicht nur als Einzelkämpfer, sondern auch im Team gegen die SPORT1 Tippspiel-Community antreten.

Tritt einem bestehenden Team bei oder gründe ein eigenes Team, um dich mit Freunden und Kollegen zu messen. Jedem Team steht auf seiner Profilseite zusätzlich eine eigene Wall für den Austausch untereinander zur Verfügung.

Jeder Tippspieler kann außerdem seine Tipps mit denen von Mario Basler vergleichen. Zusammen mit dem Ex-Bayern-Profi und SPORT1 Experten in einem Team sind weitere bekannte SPORT1 Gesichter.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Attraktive Preise warten auf die Tippkönige

Gute Tipps sollen natürlich auch belohnt werden, daher bietet SPORT1 attraktive Preise für die besten Tipper. Neben zahlreichen Tagespreisen für die Spieltagssieger gibt es unbezahlbare Erlebnisse für die Saison-Gewinner. So erhält der beste Einzeltipper im Tippspiel zur 1. Bundesliga ein besonderes Wochenende.

Für einen Tag schlüpft er in die Rolle eines SPORT1 Reporters und wirft dabei einen Blick hinter die Kulissen eines Bundesliga-Vereins. Am Sonntag steht zudem der Besuch des CHECK24 Doppelpass inklusive Meet & Greet mit den Talkgästen und Moderator Thomas Helmer auf dem Programm.

Das beste Team darf sich ebenfalls über ein einmaliges Erlebnis freuen. Der Hauptpreis für die beste Fußballmannschaft ist eine eigene Bewegtbild-Story auf YouTube. SPORT1 ist bei der Mannschaft vor Ort und begleitet diese einen Tag lang. Das Highlight ist eine Trainingseinheit auf heimischem Rasen mit Trainerlegende Peter Neururer.

Das beste Tipp-Team, das keine Fußballmannschaft ist, gewinnt dagegen einen Behind the Scenes-Tag bei SPORT1: Neben dem Besuch der Redaktion in Ismaning steht ein Treffen mit SPORT1 Chefredakteur Pit Gottschalk in der SPORT1 Loge in der Allianz Arena an. Krönender Abschluss ist ein Besuch im CHECK24 Doppelpass inklusive Meet & Greet mit den Stargästen.

So wirst du Teilnehmer beim SPORT1 Tippspiel

1. Registriere dich auf https://tippspiel.sport1.de

2. Bestätige deine E-Mail-Adresse

3. Logge dich ein und gib deine ersten Tipps ab

Aufgepasst: Zusätzlich zu den Tipps gibt es noch sechs Bonusfragen. Mit den Bonusfragen kannst du wertvolle Punkte sammeln, um kurz vor Saisonende doch noch einige Spieler zu überholen. Also vergiss nicht, diese bei deiner Tippabgabe auszufüllen.

Um das Spiel noch individueller zu gestalten, kannst du dein Spielerprofil zudem personalisieren. Lade ein Profilbild hoch oder verwende einen unserer Avatare. Auch dein Titelbild kannst du selbst gestalten. Außerdem gibt dir deine persönliche Statistik einen Überblick über deinen aktuellen Platz, deine Punkte und deine Tipps.

Also sei dabei und werde SPORT1 Tippkönig!