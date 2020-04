Der ehemalige Fußball-Profi Xavi Hernandez unterstützt ein großes Klinikum in seiner langjährigen Heimat Barcelona in Zeiten der Coronakrise mit einer großzügigen Spende. Der frühere Denker und Lenker des Traditionsklubs FC Barcelona spendet zusammen mit seiner Frau Nuria eine Million Euro an die Hospital CLINIC in Kataloniens Hauptstadt.

"Nuria und ich wollen unseren Beitrag leisten im Kampf gegen den Coronavirus", sagte der 40-Jährige in einer Videobotschaft, die auf dem Twitterkanal der Klinik veröffentlicht wurde. Zudem forderte Nuria die Menschen auf, eine Spende auf einem eingerichteten Spendenkonto zu leisten.

Messi und Thiago mit Spende an Krankenhaus - Xavi neuer Barca-Coach?

Vor Xavi und Nuria Hernandez hatte bereits Weltfußballer Lionel Messi sowie Thiago vom FC Bayern und sein Bruder Rafinha (Celta Vigo) an das Krankenhaus in der katalanischen Hauptstadt gespendet.

Xavi spielte bis 2015 mit Messi beim FC Barcelona, bevor er seine Karriere bei Al-Sadd in Katar ausklingen ließ. Dort ist er aktuell Cheftrainer, wird aber bereits als zukünftiger Barca-Cheftrainer gehandelt.