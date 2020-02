Die Bundesliga hat dank der fünf Siege der deutschen Mannschaften zum Auftakt der K.o.-Runden ihren dritten Platz in der UEFA-Fünfjahreswertung gefestigt.

Durch die Erfolge von Borussia Dortmund und RB Leipzig in der Champions League sowie von Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und dem VfL Wolfsburg in der Europa League holte die Bundesliga die Maximalausbeute von 1,429 Wertungspunkten - deutlich mehr als Spitzenreiter Spanien und England (beide 0,714 Punkte) auf Rang zwei.

Für die Bundesliga war es eine historische Woche: Eine derart perfekte Ausbeute von fünf Siegen in der K.o.-Runde des Europapokals gab es laut dem Datendienstleister Opta zuletzt vor 27 Jahren.

Der Vorsprung der Bundesliga auf den Vierten Italien (0,857 Punkte in dieser Woche) beträgt nun 2,560 Punkte, auf den Fünften Frankreich sogar satte 13,845 Zähler. Die ersten vier Teams der Wertung dürfen vier Mannschaften in der Königsklasse stellen.

Als letzte deutsche Mannschaft greift in der kommenden Woche auch der FC Bayern auf europäischer Bühne in die K.o.-Phase ein, die Münchner gastieren am Dienstag zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Chelsea. (Champions League: FC Chelsea - FC Bayern, Di. ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Die UEFA-Fünfjahreswertung 2019/20 nach den ersten vier Achtelfinal-Hinspielen in der Champions und den Zwischenrunden-Hinspielen in der Europa League (maßgeblich für die Vergabe der Startplätze 2021/22):

1. Spanien 98,426

2. England 87,176

3. Deutschland 69,927

4. Italien 67,367

5. Frankreich 56,082

6. Portugal 49,249

7. Russland 45,549

8. Belgien 37,700

9. Niederlande 35,350

10. Ukraine 33,900