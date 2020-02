Oliver Batista-Meier ist eines der hoffnungsvollsten Nachwuchstalente beim FC Bayern.

Das 18 Jahre Offensiv-Juwel war im November eines von vier U23-Talenten, die von Bayern-Cheftrainer Hansi Flick dauerhaft zum Profi-Training beordert wurden.

Eingesetzt wird Batista-Meier jedoch zumeist in der zweiten Mannschaft in der 3. Liga (14 Partien, 3 Tore) oder in der A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest, wo er am Samstag für mächtig Furore sorgte.

Fünferpack von Batista-Meier

Im Topspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim gelang dem 18-Jährigen beim 6:0-Sieg des Tabellenzweiten ein Fünferpack, darunter ein lupenreiner Hattrick (6./19./33.).

Nach Treffer Nummer vier durch Malik Tillman (73.) sorgte Batista-Meier, der für die A-Junioren in neun Partien zehn Mal erfolgreich war, mit einem späten Doppelschlag für den Endstand (87./89.).

"Oli ist ein großes Talent und hat seine Qualitäten gezeigt", sagte Trainer Martin Demichelis auf der Vereinshomepage. "Es ist wichtig, dass die Jungs egal ob bei den Profis, bei den Amateuren oder bei uns Vollgas geben. Dann werden sie die nächsten Schritte in ihrer Entwicklung machen."