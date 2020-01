Am siebten Tag im Trainingslager im spanischen Marbella steht für Borussia Dortmund heute ein Doppeltest auf dem Programm.

Zunächst kommt es zum Duell mit Feyenoord Rotterdam (12 Uhr), am Nachmittag geht es gegen Ligakonkurrent Mainz 05 (17 Uhr). Nach wie vor verzichten muss Lucien Favre dabei auf Neuzugang Erling Haaland, der bereits den ersten Test gegen Standard Lüttich verpasst hatte.

+++ Reus bleibt in der Kabine +++

Weiter geht's in Marbella. Beim BVB ist Marco Reus in der Kabine geblieben, für ihn kommt Chris Führich in die Mannschaft. Auch Feyenoord hat einmal gewechselt.

+++ Halbzeit +++

Damit ist die erste Hälfte im Marbella Football Center zwischen Borussia Dortmund und Feyenoord Rotterdam zu Ende.

+++ Reyna bringt BVB erneut in Front +++

Giovanni Reyna mit der erneuten Führung des BVB (44.). Der A-Jugendliche schließt eine Hereingabe von Mo Dahoud gekonnt ins lange Eck ab und lässt Vermeer damit keine Chance.

+++ Reus knapp im Abseits +++

Diesmal geht die Fahne auf der anderen Seite hoch. Nach tollem Pass von Giovanni Reyna steht Marco Reus im Abseits. Sein Schuss wäre aber sowieso drüber gegangen.

+++ Dortmunder Defensive wackelt +++

Erneut führt ein einfacher Ballverlust zu einer Chance der Niederländer. Und wieder taucht Jörgensen frei vor Bürki auf, doch der pariert. Im Anschluss geht allerdings auch die Fahne des Assistenten nach oben.

+++ Feyenoord erhöht den Druck +++

Nun ist Rotterdam am Drücker. Insbesondere Nicolai Jörgensen stellt die Dortmunder Defensive ein ums andere Mal vor Probleme. Sein nächster Abschluss verpasst nur denkbar knapp das Dortmunder Gehäuse.

+++ Bürki bügelt Fehler wieder aus +++

Glanztat von Roman Bürki (29.). Der Schweizer pariert einen strammen Schuss gerade noch zur Seite, ehe Piszczek vor dem heranrauschenden Jörgensen klären kann.

+++ BVB drängt auf die Führung +++

Die Borussia findet die richtige Antwort auf den Ausgleich. In den letzten Minuten machen die Schwarz-Gelben ordentlich Dampf und lassen Feyenoord kaum mehr Luft zum Atmen. Immer wieder suchen die Dortmunder nun den Weg in den Strafraum des Gegners.

+++ Jörgensen trifft zum Ausgleich +++

Da ist der Ausgleich. Nach einer Hereingabe von links sind sich Balerdi und Bürki nicht einig. Jörgensen ist das egal, der ehemalige Leverkusener schiebt zum 1:1 (22.). ein.

+++ Guerreiro mit dem nächsten Abschluss +++

Nach einem Solo von Lukasz Piszczek landet der Ball über Umwege bei Raphael Guerreiro. Der Portugiese fackelt nicht lange und zieht ab. Doch sein Schuss wird zur Ecke abgefälscht. Diese bringt aber nichts Zählbares hervor.

+++ Dortmund lässt den Ball laufen +++

Der BVB lässt den Ball bislang sehr gut durch die eigenen Reihen zirkulieren. Auch gegen den Ball sieht das in den ersten zehn Minuten gut, was die Mannschaft von Lucien Favre hier auf den Platz bringt.

+++ Bürki erstmals gefordert +++

Erster Abschluss der Niederländer in der fünften Minute. Doch der Schuss von der Strafraumgrenze von Nicolai Jörgensen ist leichte Beute für Roman Bürki im Kasten der Dortmunder.

+++ Guerreiro bringt BVB in Führung+++

Tor für den BVB! Keine Minute hat es gedauert, da bringt Raphael Guerreiro die Borussia in Führung. Der Portugiese setzt sich auf der linken Außenbahn durch und chippt den Ball über Kenneth Vermeer hinweg zur Führung ins Tor. Ein Traumtor.

+++ Los geht's +++

Los geht's im Marbella Football Center. Der BVB spielt heute wie gewohnt in gelben Trikots und schwarzen Hosen.

+++ Haaland muss auf Debüt im BVB-Trikot warten +++

Neuzugang Erling Haaland muss zunächst weiter auf seine Premiere im Trikot von Borussia Dortmund warten. Der Norweger steht gegen die Niederländer nicht im Kader. Erst gestern hatte er auf der vereinseigenen Homepage noch erklärt, er hoffe, "dass ich dann schon spielen kann und freue mich darauf".

Die Aufstellung des BVB: Bürki - Hummels, Balerdi, Piszczek - Guerreiro, Dahoud, Witsel, Hakimi - Reyna, Reus, Sancho

+++ Neuauflage des UEFA-Cup-Finals 2002 +++

Letztmals standen sich der BVB und Feyenoord 2002 in einem Pflichtspiel gegenüber. Damals setzten sich die Niederländer im Finale des UEFA Cups mit 3:2 gegen die Schwarz-Gelben durch.