Felix Magath kehrt wohl als Funktionär in den Profifußball zurück: Nach Informationen der Fränkischen Nachrichten soll der ehemalige Meistertrainer von Bayern München und des VfL Wolfsburg einen neu geschaffenen Posten bei der Onlinedruckerei Flyeralarm, dem Sponsor des Drittligisten Würzburger Kickers, des österreichischen Erstligisten Admira Wacker und der deutschen Frauenfußball-Bundesliga, übernehmen.

Demnach soll Magath eine Art "Sportchef von Flyeralarm" werden - ähnlich wie Ralf Rangnick, der im Red-Bull-Kosmos als "Head of Sport and Development Soccer" tätig ist.

Das in Würzburg ansässige Unternehmen Flyeralarm hat für Montag zu einer Pressekonferenz geladen, bei der Magath vorgestellt werden soll. Am selben Tag wird der 66-Jährige zudem in Wien erwartet, dort wird sich dann die Vereinsführung von Admira Wacker zu der Personalie äußern.

Magath bestätigte den Fränkischen Nachrichten zwar ein Engagement, äußerte sich jedoch nicht zu seinem Aufgabengebiet. "Ich freue mich sehr auf die künftigen Aufgaben. Alles weitere am Montag", sagte er.

Magath hat zuletzt bis 2017 als Trainer bei Shandong Luneng Taishan in China gearbeitet, in der Bundesliga hatte er mit den Bayern (2005 und 2006) das Double sowie mit Wolfsburg (2009) die Meisterschaft geholt.