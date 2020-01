Stürmer Mohamadou Idrissou wird mit vielen Vereinen in Verbindung gebracht.

So spielte der inzwischen 39-Jährige unter anderem für den SC Freiburg, den 1. FC Kaiserslautern, Hannover 96 und den MSV Duisburg. In der Saison 2011/2012 lief er auch für Eintracht Frankfurt auf. In 27 Zweitliga-Spielen erzielte er damals 14 Treffer und bereitete sechs weitere vor.

Obwohl er bei den Hessen nur eine Saison spielte, läuft er zukünftig für die Traditionsmannschaft der Frankfurter auf. Das berichtet die Bild. Eintracht-Legende Charly Körbel sagte dem Blatt: "Mo hat uns geholfen, denn er war maßgeblich am Aufstieg 2012 beteiligt, jetzt helfen wir ihm."

Hintergrund: Der in der Vergangenheit immer wieder mal in manchen Skandal verwickelte Kameruner soll sich in finanziellen Schwierigkeiten befinden und erhält wohl für jedes Spiel mit der SGE-Traditionself 200 Euro.

Zuletzt geriet Idrissou in die Schlagzeilen, weil er in Österreich in Abschiebehaft saß, weil er seine Aufenthaltsgenehmigung nicht verlängern lassen hatte. Zuvor war er unter anderem gerichtlich wegen verweigerter Unterhaltszahlungen verurteilt worden, immer wieder auch wegen Auseinandersetzungen mit seinen Partnerinnen in die Schlagzeilen geraten.

Im Februar 2014 wurde ihm zudem vorgeworfen, seine Wohnung verwüstet und an die Wände gepinkelt zu haben.

Aktuell spielt Idrissou für den Verbandsligisten Rot-Weiß Frankfurt.