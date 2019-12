Jürgen Klopp greift mit dem FC Liverpool nach dem ersten Titel der Saison.

Im Endspiel der Klub-WM trifft die Klopp-Elf am Samstag (Klub-WM-Finale: FC Liverpool - Flamengo, ab 18:30 Uhr im LIVETICKER) auf den brasilianischen Meister Flamengo Rio de Janeiro, der sich bereits am Dienstag mit 3:1 gegen den asiatischen Champions-League-Sieger Al Hilal Riad aus Saudi-Arabien durchgesetzt hatte.

Liverpool schwimmt auf Erfolgswelle

Beim FC Liverpool könnte die Stimmung derzeit kaum besser sein. In der Premier League stehen die Reds nach 17 absolvierten Spieltagen ungeschlagen an der Tabellenspitze. (SERVICE: Tabelle der Premier League)

Auch in der Champions League konnten sich die Reds in Gruppe E den ersten Tabellenplatz sichern und gehen im Achtelfinale als Favorit in den Vergleich mit Atlético Madrid.

Lediglich im englischen Ligapokal musste sich die Klopp-Elf geschlagen geben. Der englische Verband hatte das Ligapokalspiel bei Aston Villa für Dienstag und damit nicht einmal 24 Stunden vor dem Halbfinale der Klub-WM in Doha angesetzt.

Der Ex-BVB-Coach hatte daraufhin entschieden, seine Stars mit nach Katar zu nehmen und im Viertelfinale die U23 spielen zu lassen. Während die A-Elf 7000 km entfernt saß, schieden die Youngster erwartungsgemäß aus (0:5).

Nach dem 2:1-Halbfinalerfolg gegen CF Monterry können die Reds nun erstmal den Klub-WM-Titel gewinnen. Im Finale treffen die Liverpooler auf die Ex-Bundesligaprofis Rafinha und Diego.

"Das Finale muss das Spiel unseres Lebens werden"

Zum ersten Mal seit 1981 hat der brasilianische Meister Flamengo wieder die Chance, den höchsten Vereinstitel der Welt zu gewinnen.

"Das ist ein historischer Moment für uns. Wir haben dafür hart gearbeitet", sagte der ehemalige Werder-und Wolfsburg-Profi Diego.

Sein Teamkollege der ehemalige Bayern-Profi Rafinha, der die Klub-WM 2013 mit den Münchnern gewann, sagte beim TV-Sender TV Globo: "Das Finale muss das Spiel unseres Lebens werden. Es kann alles passieren - aber wir haben die Chance auf ein Happy End."

Genauso wie der FC Liverpool war Flamengo Rio de Janeiro erst im Halbfinale in den Wettbewerb eingestiegen.

So können Sie FC Liverpool gegen Flamengo LIVE sehen:

Stream: DAZN

Liveticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App