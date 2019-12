Hertha BSC sieht sich erneut mit einem Rassismus-Vorfall konfrontiert.

Nachdem vor einer Woche in einer Partie von Hertha II gegen Lok Leipzig in der Regionalliga Nordost Berlins Jessic Ngankam von gegnerischen Fans rassistisch beleidigt worden war und ein Leipziger Spieler den Angreifer als "Affe" tituliert haben soll, ereignete sich an diesem Samstag ein weiterer Vorfall in der B-Junioren-Regionalliga Nordost.

Im Spiel der von Ex-Profi Sofian Chahed trainierten Hertha-U16 beim VfB Auerbach 1906 sollen mehrere Akteure der Gäste von ihren Gegenspielern rassistisch beleidigt worden sein, weshalb sich die Berliner nach Hinweisen beim Schiedsrichter dazu entschieden, das Spielfeld in der 68. Minute zu verlassen und die Partie nicht fortzusetzen.

Keuter: "Richtige Entscheidung"

"Es gibt Situationen, in den auch für uns der Fußball zweitrangig wird", erklärte Paul Keuter, Mitglied der Geschäftsleitung von Hertha BSC, auf der Vereins-Homepage. "Wir haben eine Verantwortung uns, unseren Spielern und auch der Gesellschaft gegenüber. Diese Verantwortung nehmen wir sehr ernst und deshalb war es die einzig richtige Entscheidung, dieses Spiel nicht fortzuführen."

Diese Maßnahme sei vielleicht ein Weckruf, "dass wir alle gemeinsam – Spieler, Vereine, Verbände und Fans – endgültig diesem Problem Herr werden. In einer solchen Situation sind uns Werte und eine klare Haltung wichtiger als ein Sieg oder eine Niederlage auf dem Platz", führte Keuter weiter aus.