Enttäuschte Gesichter im deutschen Team nach dem 3:3-Remis gegen Slowenien: Auch im dritten von vier Gruppenspielen blieb der Titelverteidiger aus Deutschland ohne Sieg und ist damit so gut wie ausgeschieden. Die Deutschen müssten auf Schützenhilfe der bisher chancenlosen Pakistaner bauen. In der deutschen Fünfer-Gruppe kommen nur die beiden Besten ins Achtelfinale.

Deutschland ist das einzige Team der Gruppe, das schon drei von vier Spielen absolviert hat. Voraussetzung für jegliche weiteren Gedankenspiele ist natürlich ein Sieg im vierten Spiel heute Abend gegen Pakistan. SPORT1 zeigt alle Spiele ab 16 Uhr, die deutsche Partie ab 17.55 Uhr LIVE im TV und Stream.

Das deutsche Team würde mit einem Sieg vorläufig auf den ersten Platz (5 Punkte) rücken. Allerdings haben sowohl Rumänien als auch Slowenien, die die Gruppe mit vier Punkten anführen, erst zwei von vier Spielen absolviert.

Auf Platz drei steht Ungarn mit drei Punkten, das bislang nur gegen Deutschland gespielt hat. Ungarn bekommt es heute Abend um 20 Uhr mit Rumänien zu tun.

Szenario 1: Ungarn marschiert

Sollte Ungarn seine Partien gegen Rumänien und Slowenien gewinnen, stünden die Magyaren - einen Sieg gegen Pakistan vorausgesetzt, mit der Maximalausbeute von zwölf Punkten auf Platz eins.

Gleichzeitig darf es im direkten Duell zwischen Rumänien und Slowenien (am Donnerstag um 14 Uhr) keinen Sieger geben. Beide stünden dann, wenn sie gegen Ungarn verlieren, bei fünf Punkten - so wie das deutsche Team.

Entscheidend ist am Ende dann das Torverhältnis. Aktuell steht Deutschland bei 7:9 Toren und damit einer Differenz von -2 (Slowenien +4, Rumänien +5). Gegen Pakistan müsste für Deutschland also ein extrem hoher Sieg her.

Szenario 2: Pakistan wächst über sich hinaus

Der Gewinner der Partie Rumänien gegen Slowenien gewinnt auch gegen Ungarn. Der Verlierer der Partie muss gegen Ungarn unentschieden spielen. Beispiel: Rumänien gewinnt gegen Slowenien. Nun muss auch ein Sieg gegen Ungarn her - Rumänien würde die Gruppe mit zehn Punkten gewinnen.

Slowenien (4 Punkte) müsste gegen Ungarn dann unentschieden spielen. Bei einem Sieg einer Mannschaft würde eben jene das deutsche Team punktemäßig überholen. Bei einer Punkteteilung stünde Slowenien punktgleich mit Deutschland (5 Punkte) - dann kommt es wieder auf das Torverhältnis an.

Voraussetzung hierfür: Pakistan muss gegen Ungarn auch mindestens ein Unentschieden holen, damit die Ungarn nicht über fünf Punkte ergattern. Bei einem Sieg Pakistans wäre Ungarn sogar schon nach Punkten raus.

Fazit: Es ist nahezu unmöglich

Ein deutsches Weiterkommen ist von so vielen Faktoren abhängig, dass das Aus bei der Socca-WM so gut wie besiegelt ist.

Sollte Deutschland heute Abend nicht gewinnen, ist der Traum der Titelverteidigung endgültig geplatzt, bei einem Sieg (möglichst hoch) kann das Team von Trainer Malte Froehlich weiter auf das riesengroße Wunder hoffen.