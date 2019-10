Enttäuschte Gesichter im deutschen Team nach dem 3:3-Remis gegen Slowenien. Auch im dritten Gruppenspiel blieb der Titelverteidiger aus Deutschland ohne Sieg und ist damit so gut wie ausgeschieden. Die Deutschen müssten auf Schützenhilfe der bisher chancenlosen Pakistaner bauen. In der deutschen 5-er Gruppe kommen bloß die beiden Besten ins Achtelfinale.

Krasse Fehler kosten den Sieg

Das Team von Trainer Malte Fröhlich war aber keinesfalls unterlegen, sondern scheiterte eindeutig an sich selbst. Zwei katastrophale individuelle Fehler, die auch schon in den ersten beiden Gruppenspielen den Ausschlag machten, kosteten letztlich den Sieg. Nach 15 Minuten war man durch einen Aufbaufehler, sowie ein Eigentor bereits mit 0:2 in Rückstand.

Titelverteidiger so gut wie raus

Die deutsche Mannschaft zeigte aber Herz und kam spektakulär zurück. Jan Ademeit per Distanzschuss und Kapitän Marvin Fricke mit der Hacke ließen die zahlreichen deutschen Fans auf Kreta noch einmal hoffen.

Doch kurz nach der Pause war die deutsche Defensive erneut entblößt. Ein simpler Kick-In wurde zur perfekten Vorlage für Slowenien. In einer hitzigen Schlussphase sorgte Fricke 5 Minuten vor Schlusspfiff noch einmal für den Ausgleichstreffer. Dieser kam aber zu spät.

Erinnerungen an WM 2018 werden wach

Die Kleinfeldfußballer sind damit ähnlich wie "die Mannschaft" 2018 in Russland ebenfalls als Titelverteidiger in der Vorrunde jäh gescheitert.

Am morgigen Mittwoch hat Deutschland gegen Pakistan (ab 18:00 Uhr im TV und im LIVESTREAM) die Chance, sich anständig aus dem Turnier zu verabschieden.