Am 12. Spieltag der Regionalliga West empfängt die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach den ehemaligen Erstligisten Rot-Weiss Essen. (Regionalliga West: Borussia Mönchengladbach 2 - Rot-Weiss Essen ab 12.55 Uhr LIVE im TV und Stream)

Im Anschluss treffen in der Regionalliga Südwest die SV Elversberg und der FSV Frankfurt aufeinander. (Regionalliga Südwest: SV Elversberg - FSV Frankfurt ab 14.55 Uhr LIVE im TV und Stream)

Rot-Weiss Essen will oben dran bleiben

Nach der deutlichen 1:4-Heimniederlage gegen den SC Verl am vergangenen Spieltag, strebt Rot-Weiss Essen mit Ex HSV-Trainer Christian Titz bei der zweiten Mannschaft der Gladbacher Borussia seinen fünften Auswärtssieg im vierten Spiel an.

Dass dies kein leichtes Unterfangen wird, zeigt ein Blick auf den jüngsten Auftritt der Fohlenelf. Am vergangenen Sonntag wurde der Aufsteiger SV Bergisch Gladbach mit 6:0 abgefertigt und der sechste Saisonsieg gefeiert.

Vor der Partie des 12. Spieltages rangiert die Mannschaft von Trainer und Ex-Profi Arie van Lent auf dem sechsten Tabellenplatz, drei Plätze und vier Punkte hinter Rot-Weiss Essen (SERVICE: Tabelle der Regionalliga West)

SV Elversberg mit nächsten Sieg?

In der Regionalliga Südwest will die SV Elversberg nach dem jüngsten 4:1-Auswärtssieg gegen die TuS RW Koblenz gegen den FSV Frankfurt seinen dritten Heimsieg in der laufenden Spielzeit einfahren.

Die Mannschaft von Trainer Steffen Horst rangiert mit 20 Zählern derzeit auf Rang drei mit einem bereits beträchtlichen Acht-Punkte-Rückstand auf den Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken. (SERVICE: Tabelle der Regionalliga Südwest)

Der ehemalige Zweitligist FSV Frankfurt findet sich hingegen im Abstiegskampf wieder. Nur drei Siege aus den ersten elf Saisonspielen bedeuten derzeit Rang 13 mit ebenso vielen Zählern.

Etwas Mut dürfte den Hessen allerdings ihre bisher ausgeglichene Auswärtsbilanz von zwei Siegen, zwei Niederlagen und einem Remis machen. Die Partie am vergangenen Wochenende im Nachbarschaftsduell gegen die Kickers Offenbach endete torlos.

SPORT1 überträgt beide Partien am Donnerstag, 03. Oktober, hintereinander live ab 12:55 Uhr.

So können Sie Mönchengladbach - Essen und Elversberg - Frankfurt live verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1

Ticker: SPORT1.de