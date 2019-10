Ohren auf für den neuen Talk-Podcast von SPORT1 – die Beziehungstherapie für Fußballverrückte: In "Lieber Fußball" spricht SPORT1 Chefkolumnist Tobias Holtkamp ab sofort mit prominenten Gästen aus der Fußball-Szene über ihre Beziehung zu Deutschlands beliebtester Sportart.

Das neue Format ist Teil der Podcast-Familie von SPORT1, die in Kooperation mit der Podcastbande, dem Audio-Ableger des Kölner Agenturnetzwerks SR Management, vor Kurzem gestartet wurde. Mit "Lieber Fußball" wird die wachsende SPORT1 Podcast-Familie weiter komplettiert, zusätzliche, neue Elemente sollen folgen.

Ab sofort einmal im Monat: Die erste Ausgabe des einstündigen Podcasts ist ab heute auf www.sport1-podcast.de und den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Podigee abrufbar.

Als erster Gast wird Huub Stevens, ehemaliger Trainer unter anderem von Schalke 04, dem Hamburger SV und Hertha BSC, von seiner Beziehung zum Fußball erzählen – und wie diese sich verändert hat. Dabei verrät Stevens, dass sein Lieblingsklub früher eigentlich Borussia Mönchengladbach war und wie er an der Verpflichtung des aktuellen Schalke-Trainers David Wagner mitgearbeitet hat.

Neben den monatlichen Folgen sind auch Specials zu besonderen Anlässen geplant. Zu den weiteren Mitgliedern der SPORT1 Podcast-Familie zählen "DIE EISHOCKEY SHOW powered by SPORT1", "Spielerfrauen on air" sowie die etablierten SPORT1 Formate "Der CHECK24 Doppelpass" und "Split It!".

Weitere Infos zu den Podcasts und alle bereits veröffentlichten Folgen zum Nachhören gibt es auf www.sport1-podcast.de.

Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Constantin Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH: "Mit 'Lieber Fußball' bauen wir unserer erfolgreich gestartete SPORT1 Podcast-Familie um einen weiteren eigenproduzierten Talk-Podcast aus. Tobias Holtkamp ist als einer der renommiertesten Sportjournalisten in Deutschland eine hervorragende Besetzung für das neue Format und wird seinen Gesprächspartnern im persönlichen Talk emotionale Erinnerungen und Erlebnisse über ihre Liebe Fußball entlocken. Mit unseren weiteren Podcasts demonstrieren wir eine enorme Vielseitigkeit – über die beliebte 'EISHOCKEY SHOW powered by SPORT1', die Formate 'Spielerfrauen on air' und 'Split It!' bis hin zu 'Der CHECK24 Doppelpass'. So bieten wir unseren Usern ein umfangreiches Angebot im Bereich Digital Audio, das wir in naher Zukunft noch mit weiteren Formaten aufstocken werden."

"Lieber Fußball" – die Beziehungstherapie für Fußballverrückte

Im Mittelpunkt von "Lieber Fußball" steht die Beziehung der Gäste zur deutschen Sportart Nr. 1: Moderator Tobias Holtkamp spricht mit ihnen über ihre Erinnerungen, Erlebnisse und Glücksgefühle, aber auch über Niederlagen, Kummer und Enttäuschungen. Konkret: was hat das Spiel mit ihnen gemacht und was hat es aus ihnen gemacht.

"Lieber Fußball" ist ein Talk-Podcast, der durch die 1:1-Situation offene und ehrliche Gespräche ermöglicht. Aber auch der Spaßfaktor kommt nicht zu kurz: In der festen Rubrik "Lieber Fußball-Spiel" wird Holtkamp in jeder Folge mit seinem Gast ein kleines Spiel wie zum Beispiel "Ich packe meinen Mannschaftsbus…" spielen.

Über Tobias Holtkamp

Tobias Holtkamp startete seine journalistische Karriere als freier Mitarbeiter beim "Weser Kurier" und später bei der "Hamburger Morgenpost". 1999 führte ihn sein Weg in die BILD.de Sportredaktion. Bei Axel Springer durchlief er anschließend weitere Stationen, unter anderem als Ressortleiter Sport bei BILD.de und ab 2011 als Mitglied der Chefredaktion der SPORT BILD.

2014 wurde der gebürtige Bremer Chefredakteur von Transfermarkt.de, bevor er 2016 als Digitalchef zur Sporttotal AG wechselte. Heute berät der 41-Jährige Sportler und Unternehmen in ihrer inhaltlichen und strategischen Ausrichtung und ist Mitgründer der Podcastbande, des Audio-Ablegers des Kölner Agenturnetzwerks SR Management. Auf SPORT1.de schreibt Holtkamp als Chef-Kolumnist die wöchentliche "Bundesliga-Kolumne".

Die Podcast-Familie von SPORT1

Die volle Ladung Sport aufs Ohr: Die im September gestartete SPORT1 Podcast-Familie umfasst neben dem Talk-Format "Lieber Fußball" vier weitere Formate, die auf www.sport1-podcast.de und den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Podigee abrufbar sind. In "DIE EISHOCKEY SHOW powered by SPORT1" sorgt das Trio Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann jeden Donnerstag für großes Eishockey-Entertainment. Neben eigenen Analysen lassen die "SPORTFUZZIS" auch regelmäßig Eishockeyspieler aus dem Profibereich zu Wort kommen.

In "Spielerfrauen on air" liefern Ina Aogo, Frau des ehemaligen Nationalspielers Dennis Aogo von Hannover 96, und Mirjana Zuber, Gattin von Hoffenheims Steven Zuber, spannende Einblicke in das Leben an der Seite eines Fußballprofis. Neue Folgen erscheinen im 14-tägigen Rhythmus immer donnerstags.Auch die Podcast-Versionen des populärsten deutschen Fußballtalks "Der CHECK24 Doppelpass" mit Thomas Helmer und des beliebten Instagram-Formats "Split It!" mit Lisa Ramuschkat gehören zur SPORT1 Podcast-Familie.