Der Preis für den Fußballspruch des Jahres 2019 ist an Trainerin Imke Wübbenhorst gegangen.

Die 30-Jährige wurde zuletzt für ihre schlagfertige Aussage vor ihrem Trainer-Debüt der Herren-Mannschaft des BV Cloppenburg in der Oberliga ausgezeichnet. Die ehemalige Junioren-Nationalspielerin, die den BV mittlerweile nicht mehr trainiert, war nach einem Alarmsignal für das Betreten der Kabine gefragt worden. "Ich bin Profi. Ich stelle nach Schwanzlänge auf", antwortete sie.

Platz zwei ging an Bayern-Star Leon Goretzka. Nach rassistischen Äußerungen einiger Fans beim Spiel der deutschen Mannschaft gegen Serbien in Wolfsburg meldete sich der 24-Jährige zu Wort und teilte in den sozialen Medien mit: "Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets. Da antwortet man auf die Frage nach der Nationalität mit Schalke, Dortmund oder Bochum."

Fußballspruch: Platz zwei für Goretzka

"Ich hätte meinen genommen", antwortete der gebürtige Bochumer im Gespräch mit SPORT1 und lachte.

Von Herzen richteten sich seine Glückwünsche aber an Gewinnerin Wübbenhorst. "Sie hat ein wichtiges Thema angesprochen. Eines, das im Fußball vielleicht noch mehr Aufmerksamkeit verdient hat."

Zu seiner Botschaft ergänzte er: "Ich bin einfach froh, dass mein Spruch die nötige Aufmerksamkeit und das Thema wieder ins Gespräch gebracht hat. Wie ich es jetzt auch wieder sage: So etwas darf man nicht einfach hinnehmen. Man muss aktiv dagegen vorgehen. Mit diesem Spruch wollte ich die Leute dazu auffordern."