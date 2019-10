In Erinnerung an die historischen Duelle findet nun ein Spiel der DFB All Stars zwischen Deutschland und Italien statt. SPORT1 zeigt die Partie am Montag, 7. Oktober, LIVE ab 17:30 Uhr im Free-TV und im 24/7-LIVESTREAM auf SPORT1.de.

Tickets für das Spiel der DFB All Stars gegen Italien am Montag, den 7. Oktober in Fürth gibt es hier und unter der Telefonnummer 069/65008500