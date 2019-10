Der frühere Nationalstürmer Jürgen Klinsmann kann auf eine erfolgreiche Zeit im DFB-Trikot zurückblicken.

Weltmeister 1990 und Europameister 1996 als Spieler, dazu als Bundestrainer mitverantwortlich für Sommermärchen währen der Heim-WM 2006.

Nicht verwunderlich, das Klinsmann immer noch die Spiele der Nationalmannschaft intensiv verfolgt. Zumal er aktuell als TV-Experte die DFB-Truppe begleitet. Zuletzt schwächelte die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw vor allem in der Defensive, wie bei der 2:4-Heimpleite gegen die Niederlande in Hamburg.

Viele Experten und Fans forderten danach eine Rückkehr von BVB-Abwehrchef Mats Hummels, der gemeinsam mit Jérôme Boateng und Thomas Müller im März aussortiert worden war.

Klinsmann: Hummels-Diskussion wird nicht aufhören

"Ich verfolge das natürlich auch, ein Thema, das immer wieder dabei ist. Das ist einfach so, wenn man so eine Entscheidung trifft. Vor allem bei drei so gestandenen, wertgeschätzten Spielern", findet Klinsmann, der sich im Vorfeld des Spiels der DFB All Stars zwischen Deutschland und Italien (Montag, ab 17.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de) den Fragen einer ausgewählten Presserunde stellte, auf SPORT1-Nachfrage.

Und die Diskussionen werden nicht abreißen, glaubt der ehemalige Nationalcoach von Deutschland und den USA. "Es wird uns immer wieder begleiten. Wenn es nicht der Mats (Hummels; Anm. d. Red.) wäre, dann ist es der Thomas (Müller; Anm. d. Red.), oder es sind andere Spieler, die gerade nicht im Kader sind."

Für Klinsmann aber kein Drama: "Das ist aber auch das Schöne. Wir können von außen darüber diskutieren, am Stammtisch sitzen und unsere Meinung kundgeben und sagen 'Ja oder Nein'. Aber letztendlich ist es nur einer, der das entscheidet. Das ist Joachim Löw, zusammen mit seinem Trainerstab. Da spielt meine Meinung keine Rolle."

Torwartdiskussion ein Luxusproblem

Auch die zuletzt heiß debattierte Torwartfrage hat Klinsmann im fernen Los Angeles mitbekommen, wiegelt aber ab: "Wir versuchen immer ganz gerne in unserer Kultur, ein Problem daraus zu machen. Aber ich sehe es überhaupt nicht als ein Problem an, sondern als einen riesigen Vorteil an, den wir haben."

Klinsmann hatte selbst eine ähnliche Situation erlebt, als er bei der DFB-Elf 2006 einen Torwartwechsel vornahm. "Ich habe 2006 immer wieder gesagt, dass Jens Lehmann und Oliver Kahn zwei absolute Ausnahmetorhüter, zwei Weltklassetorhüter sind. Und so ist es jetzt auch mit Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen. Da hast du zwei, die sind absolut top. Das ist kein Problem, sondern ein riesiger Vorteil. Aber am Ende wird nur einer entscheiden, wer auf dem Platz steht: Das ist Joachim Löw."

Dass sich beide Keeper selbstbewusst in Stellung bringen, sieht Klinsmann positiv:

"Ich finde es gar nicht schlecht, dass jeder da seine Position einnimmt. Dass ter Stegen sagt: 'Ich will um jeden Preis spielen. Ich bin die Nummer eins von Barcelona.' Und Neuer sagt von sich aus: 'Nein, ich bin aber die Nummer eins.' Dass man den beiden dann auch die Freiheit gibt, zu sagen, was man denkt, finde ich vollkommen in Ordnung. Das lässt man einfach laufen, das ist der Gang der Dinge", ordnet der 108-fache Nationalspieler ein.

Es sei ein reines Luxusproblem. "Du hast zwei, drei Ausnahmetorhüter. Und mit denen gehst du Richtung Europameisterschaft und zur Weltmeisterschaft in Katar dann. Die Welt beneidet uns darum. Es gibt Topnationen, die hätten gerne nur einen davon", so Klinsmann.