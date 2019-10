Ob das Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund oder die Neuauflage des Champions League Finales 2019 des FC Liverpool gegen Tottenham Hotspur - bis Ende Oktober stehen europaweit noch eine Menge Topspiele auf dem Programm.

Während es Bayer 04 Leverkusen in der Champions League mit Atlético Madrid zu tun bekommt, gastiert der BVB bei Inter Mailand in San Siro.

In der Europa League reist Borussia Mönchengladbach bei AS Rom in der italienischen Hauptstadt.

SPORT1 zeigt, wann welche Leckerbissen in den europäischen Topligen, der UEFA Champions League sowie der Europa League im Oktober anstehen.