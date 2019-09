Was steckt hinter den Jubelposen der Fußball-Stars? Zum Durchklicken:

Torjubel sind Momente der spontanen Ekstase - eigentlich.

In der weltweit beachteten Welt des Fußballs sind sie aber mehr als das: Sie sind Signale an Fans und oft auch an Kritiker, erzählen persönliche Geschichten, sind Markenzeichen der Stars, zum Teil sogar durchgeplante Geschäftsmodelle.

Das X von Robert Lewandowski, der Sprung von Cristiano Ronaldo, der Ohrschrauber von Luca Toni, das Herz von Christian Bale, die legendäre Oben-Ohne-Pose von Mario Balotelli nach seinem Tor gegen Deutschland im EM-Halbfinale gegen Deutschland 2012: Hinter den markanten Freudengesten stecken die unterschiedlichsten Storys - manchmal waren es aber auch wirklich einfach spontane Eingebungen, die ein Eigenleben entwickelt haben.

SPORT1 erzählt die Geschichten hinter den Torjubeln in Bildern.