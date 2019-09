Ex-Bayern-Profi Sandro Wagner hat deutliche Kritik am Umgang mit Social Media und an der Arroganz einiger seiner Fußball-Kollegen geübt.

"Soziale Medien sind für mich ein ganz großes Übel. Mir fehlen die Worte. Wie dort miteinander umgegangen wird, so stumpf, asozial, sinnlos. Ich finde diese Entwicklung krank", sagte Wagner bei t-online.de.

Anzeige

Jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Klubs bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Er ergänzte: "Ich sehe die Gefahr, dass unsere Kinder immer dümmer und letztlich auch unglücklicher werden. Weil sie falschen Vorbildern hinterhereifern, die eine glattgeleckte Glamour-Welt vorheucheln." Wagner, der im vergangenen Winter nach China zu Tianjin Teda wechselte, erklärte weiter: "Und wenn ich diese ganzen kleinen Instagram-Gangster sehe mit ihren Goldketten. Im echten Leben muss Mami kommen, wenn es Probleme gibt."

"Wir sind als Menschen nicht anders"

Zudem knöpfte sich Wagner einige seiner Fußballkollegen vor." Als Familienvater definiere ich mich null über meinen Beruf. Ich finde das immer ein wenig befremdlich, wenn Kollegen das ganze Wohnzimmer wie ein Fußball-Museum dekorieren. Müllmänner haben schließlich auch keine besonders gut geleerte Tonne dort rumstehen."

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Er appellierte an die Kollegen: "Ich würde es gut finden, wenn sich der eine oder andere Kollege nicht so wichtig nehmen würde. Wir sind als Menschen nicht anders als beispielsweise diejenigen, die für acht Euro in der Stunde unsere ältere Generation pflegen."

Wagner lebt mit seiner Frau und den drei Kindern in China. Auf die Frage, ob sein Nachwuchs ihm nacheifern solle, meinte Wagner: "Nein, ich möchte, dass sie einfach das finden, was sie glücklich macht. Ich werde nie Druck aufbauen oder eine hohe Erwartungshaltung erzeugen, sondern sie bei allem unterstützen. Ich finde es schlimm, wenn Eltern ihre Kinder irgendwo reindrängen."

Er sei "wirklich stolz" auf seine Kinder und seine Frau, die mit ihm ins Reich der Mitte gezogen sind. "Von Tag eins an haben sie sämtliche Gegebenheiten und die neue Kultur angenommen – dadurch hatten sie in den ersten neun Monaten eine super Zeit", erklärte Wagner.

In der chinesischen Super League schoss Wagner acht Tore in 21 Spielen für Tianjin Teda.