Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat gegen den ehemaligen Nationalspieler Christoph Metzelder ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verbreitung kinderpornografischer Inhalte eingeleitet.

Dies bestätigte Liddy Oechtering, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hamburg, am Mittwoch dem Sport-Informations-Dienst (SID). Die Bild hatte zuerst über den Fall berichtet.

Anzeige

Hausdurchsuchung bei Christoph Metzelder

Am Dienstag hatte es eine Hausdurchsuchung bei Metzelder in Düsseldorf gegeben. "Wir werten gerade das sichergestellte Beweismaterial aus", sagte Oechtering, die keine weiteren Angaben machen konnte.

Da die kinderpornografischen Inhalte angeblich von Metzelder an eine Empfängerin in Hamburg geschickt worden waren, ist die Staatsanwaltschaft Hamburg zuständig. Der 38 Jahre alte langjährige Bundesliga-Profi befindet sich aber auf freiem Fuß. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft auf SID-Anfrage.

Im Laufe des Tages soll es eine offizielle Stellungnahme der Hamburger Behörde geben.

Vielfältiges Engagement nach der Karriere

Der Vize-Weltmeister von 2002 - früher aktiv bei Borussia Dortmund, Real Madrid und dem FC Schalke 04 - hatte seine Profi-Karriere 2013 beendet, seitdem arbeitete er unter anderem als TV-Experte und Geschäftsführer einer Sportmarketing-Agentur.

Seit Sommer war er als Experte bei der ARD im Einsatz und dort zuletzt bei der Auslosung der zweiten Runde des DFB-Pokals zu sehen. "Bis zur Klärung der Vorwürfe werden wir die Zusammenarbeit mit Christoph Metzelder ruhen lassen", erklärte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky nach Bekanntwerden der Vorwürfe.

Auch als Manager mehrerer Bundesliga-Klubs war Metzelder bereits im Gespräch, aktuell absolviert er beim DFB den Fußballlehrer-Lehrgang.

Metzelder geht auch vielfältigen Engagements im Fußball und im sozialen Bereich nach. Unter anderem ist er Gründer der Stiftung "Zukunft Jugend", Vizepräsident der Spielergewerkschaft VDV, Präsident seines Heimatvereins TuS Haltern und Mitglied im Aufsichtsrat seiner ersten Profistation Preußen Münster.

Die Münsteraner meldeten sich am Mittag mit einer Stellungnahme zu Wort: "Für uns gilt die Unschuldsvermutung als eines der zentralen rechtsstaatlichen Grundprinzipien. Wir haben großes Vertrauen in die Mechanismen dieses Rechtsstaates und in die zuständigen Behörden."