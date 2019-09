Einst hieß es, der Fußball sei die schönste Nebensache der Welt. Doch schon lange geht es bei der Jagd nach dem Ball nicht mehr nur um den sportlichen Wettstreit.

Der Fußball ist inzwischen ein globales Geschäft und zündet auf dem Weg zu Digitalisierung und Internationalisierung regelmäßig neue Stufen.

Anzeige

Längst ist die Sportart ein bedeutender Wirtschaftsfaktor mit enormer Medienpräsenz und entsprechendem Wachstumspotenzial geworden. Wie lässt sich die Marke Fußball in Zukunft noch besser vermarkten?

Dieser Frage geht an diesem Dienstag ab 9 Uhr der 5. International Frankfurt Football Summit (IFFS) powered by ZEIT Publishing Group nach, eine im Jahr 2015 initiierte Fußball-Konferenz.

Viel Prominenz in Frankfurt

In der Villa Kennedy in Frankfurt am Main treffen sich internationale Entscheidungsträger aus Verbänden, Vereinen und Ligen und tauschen sich über aktuelle Trends aus.

Jetzt aktuelle Sportartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Zu den Referenten gehören u.a. die früheren Profis Thomas Hitzlsperger (VfB Stuttgart), Sebastian Kehl (Borussia Dortmund) und Marcel Schäfer (VfL Wolfsburg), die inzwischen bei ihren Vereinen führende Funktionen bekleiden.

Ebenfalls zu den Referenten zählt DFL-Geschäftsführer Christian Seifert sowie Maria Teixidor i Jufresa, die im Vorstand des FC Barcelona sitzt, und SPORT1-Moderatorin Lisa Ramuschkat, die sich als Social-Media-Redakteurin bestens im Bereich Digitalisierung auskennt.