Rio-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat mit einer Allstar-Auswahl der nordamerikanischen Profiliga MLS im Showmatch gegen Atletico Madrid eine Niederlage kassiert.

An der Seite unter anderem von Zlatan Ibrahimovic und Wayne Rooney unterlag Schweinsteiger einen Tag vor seinem 35. Geburtstag den Spaniern in Orlando 0:3 (0:1). Der langjährige deutsche Nationalspieler war dabei in der zweiten Halbzeit zum Einsatz gekommen.

Für Atletico traf neben Marcos Llorente (43.) auch 127-Millionen-Einkauf Joao Felix (85.), den Endstand besorgte Diego Costa in der Nachspielzeit (90..

MLS-Team seit 2015 sieglos

Die MLS-Auswahl kassierte damit die vierte Niederlage in Serie beim jährlichen Allstar-Game. In den Vorjahren hatte sie gegen Juventus Turin (2018), Real Madrid (2017) und Arsenal London (2016) verloren, den letzten Sieg gab es 2015 gegen Tottenham Hotspur.